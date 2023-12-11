Актриса Алина Насибуллина пожаловалась на тяжелую жизнь в Москве

Актриса и режиссер Алина Насибуллина призналась, что ей тяжело дается жизнь в Москве. Ее слова приводит «Москвич Mag».

По словам Насибуллиной, после переезда из родного Новосибирска в столицу России она стала регулярно ощущать тягостность жизни.

«Москва очень много дает, но отбирает много энергии, которую сложно восполнять, находясь в центре и ближайших районах — в котловане машин, людей и дел», - заявила артистка.

Звезда подчеркнула, что в Москве наблюдается сильный фон цифрового шума, вследствие чего она ощущает нехватку тишины и спокойствия. При этом Насибуллина призналась, что пока не нашла решения этой проблемы. Актриса также отметила, что москвичи, как правило, очень суетливы и из-за высокого темпа жизни чаще остальных бывают уставшими.

В то же время знаменитость призналась, что не представляет свою жизнь в любом другом городе планеты. По ее мнению, Москва является своеобразным плацдармом для достижения ее целей и, помимо этого, выступает одним из наиболее удобных городов для жизни с точки зрения транспорта, медучреждений и прочей инфраструктуры.

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