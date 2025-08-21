Актриса Алика Смехова снялась в Италии с 17-летним сыном, отца которого скрывает

Актриса Алика Смехова отправилась в отпуск вместе с 17-летним сыном Макаром. Сейчас они находятся в Италии, откуда звездная мама опубликовала их совместное фото.

Смехова снялась с наследником на фоне моря. Она смотрела на Макара с улыбкой и обнимала его, а молодой человек с серьезным лицом глядел вдаль. Поклонники актрисы отметили, что за последние годы парень сильно изменился — возмужал, стал высоким и очень похожим на маму. Алика же благодарит фанатов, так как, по ее признанию, она очень гордится сыном.

К слову, об отце Макара нет никакой информации. Алика предпочитает его скрывать. О мужчине она в принципе не любит вспоминать, так как он бросил ее во время беременности. Сейчас биологический родитель никак не участвует в жизни сына.

Также у актрисы есть еще один наследник Артем. Он родился в 2000 году, когда Алика состояла в отношениях с бизнесменом по имени Николай. Смехова описывала его как идеал мужчины, но их союз быстро распался.

Отметим, что Макар предпочитает не афишировать личную жизнь. Даже неизвестно, куда он планирует поступать после окончания школы.

