Актриса Александра Урсуляк рассказала, что отвела детей в школу. Об этом сообщает mk.ru.

Актриса Александра Урсуляк — мама троих детей. В этом году ее младший сын Владимир идет в первый класс. По словам знаменитости, она сама побывала на торжественной линейке детей.

«Я постаралась выспаться, сходила на праздничные линейки три раза, сделала маску для лица, переоделась и накрасилась. В общем, 2 сентября прошло великолепно: я просто всех отвела — в первый класс, девятый класс, институт и себя в институт», — рассказала она.

По словам многодетной матери, ее дети довольны началом нового учебного года. Сама она является преподавателем на актерском факультете.

«Они с удовольствием пошли в школу, потому что уже соскучились по друзьям. Мне кажется, что сегодня все сложилось», — добавила она.

Ранее мы писали о знаменитостях, которые в этом году проводили своих детей на торжественные линейки.