Актриса Александра Ребенок назвала себя сумасшедшей матерью. Об этом сообщает Kp.ru.

Александра Ребенок посетила премию OK! Awards. Знаменитость на красной дорожке рассказала о воспитании 5-летней дочери Веры. Девочка увлекается макияжем и периодически красит маму, рассказала Ребенок.

«Не обучала ее макияжу, видите, оказалось, что она сама учится. Пытается и меня красить. Получается фантастически», — поделилась актриса.

Знаменитость признается — она считает себя безумной матерью из-за количества кружков и секций, которые вынуждена посещать ее дочь.

«Она занимается гимнастикой, ходит в художественную школу, музыкальную, потому что я такая немножко сумасшедшая мама», — заявила она.

