«У меня одна дочь»: Александр Серов отреагировал на иск по вопросу воспитания детей

Певец Александр Серов отреагировал на иск, касающийся воспитания детей. Народный артист России заявил, что у него одна дочь.

Реакцию звезды приводит издание «Абзац».

Серов удивлен выдвинутым в его адрес претензиям. Певец задался вопросом, за что на него могут подать в суд.

«Каких детей я должен воспитывать? Где мои дети? У меня одна дочь, больше никого нет. Очередная провокация со стороны сумасшедших людей», - сказал 74-летний артист.

Исковое заявление было зарегистрировано 7 ноября. Кто является истцом и каковы его требования, не уточняется. Дата рассмотрения пока неизвестна.

Напомним, дочь Серова Мишель родилась в браке певца с Еленой Стебеневой. Однако после развода появились многочисленные слухи о внебрачных детях знаменитости.