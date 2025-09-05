Актриса Аглая Тарасова заявила, что везла наркотики* для больного родственника

Актриса Аглая Тарасова заявила, что диагноз одного из родственников заставил ее привезти наркотики* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) на родину. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, лекарство якобы требуется тяжелобольной бабушке актрисы. Другой источник сообщает, что на иждивении у Тарасовой находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка.

В зале присутствовал корреспондент издания 360.ru, который снял на видео актрису в капюшоне и темных солнцезащитных очках. Она попросила суд рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы рассказать некие «важные личные вещи», ее просьбу поддержал адвокат, но суд отклонил ходатайство.

Напомним, что Тарасову задержали в аэропорту Москвы после прибытия рейса из Тель-Авива. По данным источника в правоохранительных органах, при прохождении таможенного контроля у нее была обнаружена электронная сигарета с запрещенным веществом*.

Оно разрешено к употреблению в Израиле, но запрещено на территории Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» после скандала с наркотиками*.

