Актриса Агата Муцениеце вышла в свет в свое 34-летие в мохнатых тапочках и без макияжа

Вчера в одном из московских кинотеатров прошла премьера фильма «Беспринципные в деревне». На красной дорожке, на удивление многих, появилась актриса Агата Муцениеце, которая 1 марта отмечала день рождения. Звезде «Закрытой школы» исполнилось 34 года.

Для выхода в свет в свой праздник экс-супруга Павла Прилучного выбрала весьма оригинальный наряд в черно-белой гамме. На ней была черная вельветовая блуза с длинными перчатками, белая юбка длины макси и… мохнатые тапочки с колготками. Из украшений артистка выбрала металлические браслеты, сверкающие серьги и маленькую сумочку на цепочке. При этом Агата не нанесла в этот вечер на свое лицо ни грамма макияжа, и сама была в восторге от своего образа.

Общаясь с журналистами, Муцениеце буквально светилась от счастья и была явно рада праздновать день рождения именно на работе. В беседе с mk.ru актриса призналась, что в этом году у нее не было желания собирать гостей и устраивать масштабную вечеринку. Но тем не менее она получила много приятных слов в этот день от друзей, а это для нее главное. Лучше всего ее, конечно, поздравили дети. Тимофей и Мия спели маме песню, пока она задувала свечи на небольшом торте.

По словам Агаты, к 34 годам она осознала много простых истин. Ей всегда говорили, что она какая-то не такая, что она плохая мать, актриса, жена. Но она знает, что все эти люди ошибаются.

«Если бы я им поверила, даже не знаю, что бы произошло. Я в итоге продолжила делать то, что мне нравится. И мне при этом казалось, что я достаточно талантлива, красива, я хорошая мать и в это всем я преуспеваю. После этого я решила просто не верить им. Почему я должна верить?» - поделилась мыслями Агата Муцениеце.

Напомним, что перед днем рождения актриса сделала себе подарок – хорошее зрение. Много лет она носила очки и линзы, но в какой-то момент устала от этого и обратилась в клинику для коррекции. Ей провели операцию, и после нее она вышла на связь с подписчиками, чтобы поделиться своими ощущениями от «прозрения».