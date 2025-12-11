Актриса Агата Муцениеце выписалась из элитного роддома. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Агата Муцениеце 2 декабря родила дочку от мужа Петра Дранги. Знаменитость выбрала для родов элитный клинический госпиталь в Подмосковье «Лапино».

Спустя время актриса показала роскошную палату, в которой она лежала. В ней, помимо койки, есть плазменный телевизор, огромная ванна и проектор звездного неба.

«Конечно, спокойно на душе, когда точно знаешь, что если что, врачи лучшие, оборудование самое современное, и сразу кажется, что все точно будет хорошо, и ты расслабляешься!» — заявила она.

По словам знаменитости, она не в первый раз обращается к специалистам именно этой клиники.

«Еще обожаю момент, когда ты выписываешься, и тебе говорят, ждем вас снова. И ты кривой улыбкой, прихрамывая, выдавливаешь нервный смешок. И… снова приезжаешь», — добавила она.

Сейчас вместе с ребенком Муцениеце находится дома. Актриса готовится к празднованию Нового года.

