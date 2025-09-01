НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 сентября 2025, 13:56
Актриса Агата Муцениеце собрала букеты полевых цветов к 1 Сентября

© Starface.ru

Агата Муцениеце подготовила к 1 Сентября необычный подарок для учителей детей — букеты полевых цветов, которые она собрала сама. Актриса сделала подарок своими руками, отказавшись от традиционных композиций из цветочного магазина. Кадром она поделилась в соцсетях.

Беременная супруга Петра Дранги прогулялась по полю, а заодно насобирала цветов. В результате у нее получился самобытный букет, который совершенно не похож на привычные композиции из магазинов.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Муцениеце — мама двоих детей от актера Павла Прилучного. В браке с она родила сына Тимофея и дочь Мию. После расставания экс-супруги долго бились за мальчика в правовом поле, и в итоге Тимофей остался с мамой по решению суда, хотя сам изъявил желание жить с отцом и его новой семьей.

Сейчас звезда «Закрытой школы» ждет третьего малыша от уже нынешнего мужа Петра Дранги. Пара уже знает, что у них будет девочка, о чем они узнали на гендер-пати, состоявшейся в июле.

Их союз был официально оформлен: актриса и аккордеонист сыграли закрытую свадьбу 25 августа. По слухам, на мероприятие они потратили от шести до 20 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что Павел Прилучный и его жена поздравили Агату с новым статусом.

