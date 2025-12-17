Актриса Агата Муцениеце снялась в коричневом платье после третьих родов
© Starface.ru
Актриса Агата Муцениеце снялась в коричневом платье после третьих родов. Звезда «Закрытой школы» показала кадры в личном блоге.
В декабре 2025 года Агата стала мамой в третий раз. Она родила дочь от музыканта Петра Дранги, за которого вышла замуж. Пока звездная мама не показывает наследницу публике, зато после выписки актриса записала ролик, запечатлев себя в платье, сидящем по фигуре. Агата сделала распаковку подарков.
Так, в первой коробке лежали вещи для малышки, а во второй — свитер для ее мамы. На всех вещах была вышита красная лошадь — символ наступающего года.
«Так, друзья, пока малышка спит с утра, у нас есть шанс открыть подарок. Мне вчера прислали», — рассказала Муцениеце.
Напомним, у актрисы есть сын и дочь от брака с Павлом Прилучным.
Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце за годы жизни в Москве так и не получила российский паспорт. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что Петр Дранга запустил первый бизнес после свадьбы с актрисой Агатой Муцениеце.