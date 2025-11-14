Агата Муцениеце за годы жизни в Москве так и не получила российский паспорт

Актриса Агата Муцениеце после свадьбы официально сменила фамилию и стала Дрангой. При этом оказалось, что у звезды «Закрытой школы» нет российского гражданства.

Как утверждает Telegram-канал «Не Малахов», уроженка Латвии вышла замуж за актера Павла Прилучного в 2011 году и могла получить российский паспорт, однако до сих пор не сделала этого.

Известно, что Агата родилась в Риге в 1989 году. Она часто посещает родную страну, где проживают ее мама и сестра.

К слову, латвийские законы не предусматривают двойное гражданство с Россией. Наличие двух паспортов допускается в исключительных случаях или для детей до определенного возраста, после они должны сделать выбор.

Не исключено, что Агата не готова отказаться от латвийского гражданства в пользу российского, хотя много лет живет и зарабатывает в Москве.

Ранее Агата Муцениеце официально сменила фамилию в документах. Звезда «Закрытой школы» вышла на связь из МФЦ, где занималась переоформлением документов после замужества, она также назвала себя иностранкой.