Актриса Агата Муцениеце решилась на кардинальную смену имиджа после появления нового бойфренда
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Актриса Агата Муцениеце решилась на серьезные перемены и отправилась в салон красоты. Как оказалось, звезда «Закрытой школы» захотела осветлить себе волосы. Правда, не все, а только отдельные прядки.
В личном блоге знаменитость сначала показала, как стилист спрятал ее локоны под фольгой, а затем продемонстрировала, зачем это требовалось. Она освежила свою прическу, добавив светлых акцентов. К слову, до этого Агата особо не экспериментировала со внешностью и отдавала предпочтение натуральным каштановым волосам. Но, как предполагают поклонники, чего-то нового Муцениеце могла захотеть из-за появления новой любви в жизни.
Напомним, что уже несколько месяцев актрису подозревают в романе с коллегой Иваном Чуйковым. Звезды стали вместе выходить в свет и проводить время вдвоем. Агата даже познакомила его со своими детьми от Павла Прилучного. Но представлять его как своего бойфренда не стала.
Разговоры о том, что актеров связывают романтические отношения, подогрела недавняя музыкальная премия в Москве. На ней они поцеловались. Впрочем, после этого появились слухи, что это было прописано в сценарии.
Ранее Анна Калашникова высказалась об отношениях Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова.