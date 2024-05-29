Актриса Агата Муцениеце решилась на кардинальную смену имиджа после появления нового бойфренда

Актриса Агата Муцениеце решилась на серьезные перемены и отправилась в салон красоты. Как оказалось, звезда «Закрытой школы» захотела осветлить себе волосы. Правда, не все, а только отдельные прядки.

В личном блоге знаменитость сначала показала, как стилист спрятал ее локоны под фольгой, а затем продемонстрировала, зачем это требовалось. Она освежила свою прическу, добавив светлых акцентов. К слову, до этого Агата особо не экспериментировала со внешностью и отдавала предпочтение натуральным каштановым волосам. Но, как предполагают поклонники, чего-то нового Муцениеце могла захотеть из-за появления новой любви в жизни.