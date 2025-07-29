Актриса Агата Муцениеце приобрела шкаф за полмиллиона рублей

Актриса Агата Муцениеце купила новый шкаф стоимостью более полумиллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость решила обновить интерьер в гостевом доме на участке. Она приобрела большой вместительный шкаф светлого цвета снаружи и светло-серый внутри.

Источник сообщил, что предмет мебели стоит 531 тыс. рублей. Еще 10 тыс. актрисе стоила доставка, в 53 тыс. обошлась установка. Итоговая стоимость шкафа, как подсчитал «Звездач», - 594 тыс. 320 рублей.

Напомним, Муцениеце ждет ребенка от музыканта Петра Дранги. Осенью пара планирует сыграть свадьбу.

Несколько дней назад в жизни актрисы состоялось важное событие. Она выиграла суд у бывшего мужа Павла Прилучного в споре о месте жительства сына Тимофея. Суд постановил, что подросток будет проживать с матерью.