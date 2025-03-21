Актер Павел Прилучный не смог снизить алименты на содержание детей от Муцениеце

Актер Павел Прилучный не смог добиться снижения алиментов на содержание детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Суд отклонил жалобу звезды «Мажора».

По данным StarHit, 21 марта Мосгорсуд принял решение не уменьшать сумму выплат, которую Павел должен перечислять экс-супруге. Напомним, что Прилучный просил пересмотреть размер алиментов после того, как Муцениеце в апреле прошлого года добилась 30% от дохода бывшего мужа. Павел аргументировал свое желание платить меньше, так как сын Тимофей теперь живет с ним.

К слову, наследник Прилучного действительно уже несколько месяцев отказывается вновь жить под одной крышей с мамой. Причина неясна. Сама же Агата признавалась, что очень переживает из-за этой ситуации, тем более, что по решению суда мальчик не должен постоянно находиться у отца.

Следующее судебное заседание, на котором определят местожительство Тимофея, назначено на 26 марта.

Ранее стало известно об еще одном суде Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.