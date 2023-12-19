Актриса Агата Муцениеце показала скромную квартиру матери в Риге, об этом сообщает StarHit.

Знаменитость поделилась в видеоблоге кадрами из поездки в Латвию. Она вместе с детьми навестила свою мать, которая живет в обычной квартире Риги. Выяснилось, что жилье родственницы актрисы нуждается в ремонте. Однако несмотря на уговоры со стороны знаменитой дочери, ее мать отказалась от помощи.

«Целый разговор с мамой про кухню. Мам, ну представь, что мы тебе поменяем плитку, поставим шкафы… Почему-то людей не уговоришь никогда на перемены», — заявила Муцениеце.

По словам родственницы, перестановки ей не нужны, как и дорогостоящий ремонт.

«Не надо мне, я специально убрала отсюда шкаф, чтобы вентиляция работала. У меня все хорошо!» — заявила мать актрисы.

Попутно Муцениеце ответила подписчикам, которые посчитали ее поездку с детьми за границу «побегом». По словам знаменитости, Латвия является ее родиной.

«Мы приехали на родину в гости, навестить маму, а заодно переоформить документы, которые просрочены. В частности, водительские права, поскольку российских прав у меня нет» — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце написала объяснительную записку после пересечения границы с детьми.