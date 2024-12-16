Актриса Агата Муцениеце блистала на красной дорожке с Петром Дрангой

Актриса Агата Муцениеце появилась на премьере фильма «Братья» с аккордеонистом Петром Дрангой. Пара блистала на красной ковровой дорожке.

Соответствующие кадры приводит StarHit.

Актриса выбрала для выхода костюм черного цвета, под жакетом виднелся топ. Петр тоже был в черном наряде. Оба придерживали друг друга за талию.

Источник сообщает, что, по слухам, Дрангу и Муцениеце связывает нечто большее, чем дружба. На вопросы, что происходит между ними, Агата отвечать не стала, а спешно убежала.

Бывший муж Муцениеце тем временем посетил другую премьеру. Он вышел в свет с женой Зепюр Брутян. Та рассказала, что они с Павлом ходят в церковь и верят в Бога, к экстрасенсам пара не обращалась.