«Мы ходим в церковь»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный появились на премьере в Москве
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Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян посетили премьеру в Москве. В общении с журналистами они рассказали, что ходят в церковь и верят в Бога.
Пара стала гостями премьеры «13 клиническая. Начало» от Иви в кинотеатре «Художественный». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Мы верим в Бога. Это самое главное. А остальное – нет», - рассказал Павел Прилучный.
Журналисты поинтересовались, какую бы сверхспособность хотел получить актер, если была такая возможность.
«Я летать хочу», - неожиданно произнес актер.
Также пара призналась, что смотрит шоу «Битва экстрасенсов».
«Они веселые ребята. Очень интересно все делают. Большинство из них действительно способные ребята», - заявил актер об участниках шоу.
При этом Прилучный и Брутян говорят, что не обращались к экстрасенсам.
«Мы ходим в церковь», - сказала Брутян.