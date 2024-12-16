«Мы ходим в церковь»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный появились на премьере в Москве

Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян посетили премьеру в Москве. В общении с журналистами они рассказали, что ходят в церковь и верят в Бога.

Пара стала гостями премьеры «13 клиническая. Начало» от Иви в кинотеатре «Художественный». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Мы верим в Бога. Это самое главное. А остальное – нет», - рассказал Павел Прилучный.

Журналисты поинтересовались, какую бы сверхспособность хотел получить актер, если была такая возможность.

«Я летать хочу», - неожиданно произнес актер.

Также пара призналась, что смотрит шоу «Битва экстрасенсов».

«Они веселые ребята. Очень интересно все делают. Большинство из них действительно способные ребята», - заявил актер об участниках шоу.

При этом Прилучный и Брутян говорят, что не обращались к экстрасенсам.

«Мы ходим в церковь», - сказала Брутян.