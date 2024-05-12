«Активно гастролировать по Европе и США»: Макс Покровский* раскрыл планы группы «Мумий Тролль»

Певец Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что «Мумий Тролль» хочет гастролировать по Европе и США. Солист рок-группы «Ногу свело!» высказался о молчаливых коллегах в эфире шоу на YouTube-канале «И грянул Грэм».

В интервью артист упомянул Илью Лагутенко, который является вокалистом коллектива «Мумий Тролль». Он сохраняет молчание, поэтому поклонников интересует, как живет певец.

«Я полагаю, что Илья Лагутенко живет какой-то нормальной человеческой жизнью. Наверно, не умирает с голоду и по какой-то причине не высказывает публично своего мнения, какое бы оно ни было. Он, наверно, считает, что так правильно», — порассуждал Покровский*.

Кроме того, коллега заявил, что слышал о планах группы с помощью соцсетей. Так, коллектив якобы собирается устраивать концерты.

«Насколько я знаю, группа „Мумий тролль“ собирается активно гастролировать по Европе и США. Наверно, та пауза, которая была взята, они решили, что им нужно тихо провести это время», — сказал музыкант.

Максим* высказал мнение, что некоторые артисты могут открыто не выражать свое мнение по поводу политических ситуаций. Это их право.

«Я считаю, что если музыкант какое-то время активно работал попой, сидя на двух стульях, и пытался их совместить, когда они разъезжались, нормально, если он будет просто продолжать держать свою будку закрытой», — добавил певец.

Ранее мы писали о том, что Максим Покровский* переоформил столичную квартиру на свою жену. Артист хочет выручить за недвижимость с мебелью 25,7 млн рублей.

*признан иноагентом на территории РФ