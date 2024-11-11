Активисты выступили против установки памятника Юрию Хою в Воронеже. Об этом сообщает Газета.Ru.

Члены движения «Родительское Всероссийское Сопротивление» обратились в прокуратуру Воронежа с просьбой не допустить возможную установку памятника в городе экс-солисту «Сектора Газа». Ранее о том, что монумент может появиться, заявлял мэр города Сергей Петрин — он выставил на голосование в соцсетях вопрос о создании памятника.

Активисты общественного движения считают, что личность Юрия Хоя неоднозначна, а тексты песен группы «Сектор Газа» дискредитируют институт семьи и органы власти, способствуют пропаганде наркотиков, распущенности и «бессмысленности жизни».

Кроме того, по мнению лидера движения Павла Расинского, голосование, которое проходило в соцсетях, было сфальсифицировано.

Ранее мы писали о том, что на Троекуровском кладбище открыли памятник Ирине Мирошниченко.