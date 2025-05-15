Активисты призвали уволить главу Театра им. Вахатнгова Кирилла Крока. Об этом сообщает «Абзац».

Общественная организация «Зов народа» обратилась с заявлением в адрес Министра культуры России. В обращении активисты обратили внимание на то, что в театре работает режиссер Римас Туминас, который выступал против СВО.

Кроме того, общественники уверены, что Туминаса поддерживает нынешний руководитель Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Мы считаем, что дальнейшее пребывание Кирилла Крока на посту директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова дискредитирует российскую культуру и оскорбляет чувства патриотически настроенных граждан», — утверждают активисты.

В «Зове народа» уверены, что увольнение Крока с его поста положительно скажется на развитии культуры в России.

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