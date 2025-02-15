Активисты потребовали отменить концерт Лолиты в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Некий фонд под названием «Благотвори» обратился к губернатору Пермского края, главе Перми и в местное Министерство культуры с просьбой отменить концерт Лолиты, запланированный на 19 марта.

В обращении говорится, что выступление певицы «способно оказать крайне негативное влияние на общественное восприятие деятельности организаций, оказывающих поддержку фронта».

Кроме того, общественники обеспокоены выбором площадки — ДК Сухарева. Согласно обращению, спортивный объект предназначен для занятий детей.

«Подобное соседство не только неуместно, но и может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения», — сказано в обращении.

Ранее мы писали о том, что Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт.