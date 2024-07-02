Активисты попросили Генпрокуратуру проверить тексты рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Члены движения «Сорок сороков» направили заявление в Генпрокуратуру с требование проверить тексты Канье Уэста, который накануне приезжал в Россию. По мнению активистов, рэпер оскорбляет российских женщин в одной из песен. Так, в треке артиста звучит строчка «о насильном сношении главным героем песни русской женщины в отместку за Украину», сказано в обращении.

«Считаем, что творчество указанного автора пропагандирует неполноценность человека по признаку его принадлежности к национальной и социальной группам — женщинам русской национальности», — написано в заявлении.

Кроме того, активисты потребовали привлечь Уэста к ответственности из-за дискредитации ВС РФ, а также по статье о пропаганде наркотических средств.

Ранее мы писали о том, что Канье Уэст планирует выступить перед поклонниками в Москве 6 сентября.