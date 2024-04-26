Активист Худяков предложил арестовать бизнес историка моды Александра Васильева

Активист Худяков предложил арестовать бизнес историка моды Васильева. Об этом сообщает Абзац.

Александр Васильев после начала СВО написал письмо муниципалитету литовского города Висагинас, где хранится его коллекция старинного костюма. В обращении историк моды подчеркивал, что осуждает СВО и никак не связан с руководством России.

После того, как в СМИ распространился текст заявления Васильева, его лекции начали отменять, а сам историк моды уехал из России. Однако сейчас он периодически возвращается в страну, где у него остались недвижимость и клиенты.

Активист и бывший депутат Госдумы Роман Худяков предложил арестовать все российское имущество Васильева.

«Надо сейчас в первую очередь нашим силовым структурам организовать проверку по поводу этого непонятного человека и весь его бизнес, который здесь находится, арестовать. Это касается всех подобных деятелей», — рассказал он.

Вырученные с продажи бизнеса деньги Худяков предложил направить на помощь раненным.

Ранее мы писали о том, что стилист Александр Васильев рассказал о трех паспортах Владимира Познера.