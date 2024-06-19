Актеры в панике: что ждет Театр Виктюка после назначения Богомолова на пост худрука

Недавно режиссер Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка. После этого среди его актеров началась паника: они боятся массовых увольнений, пишет портал PROZVEZD.

Богомолов теперь управляет двумя театрами — он сохранил должность худрука в Театре на Малой Бронной, на которую его назначили в 2019 году. Тогда режиссер обновил коллектив, поэтому актеры Театра Виктюка переживают, что их ждет такая же участь.

«Они считают, что вряд ли Богомолов станет с ними деликатничать, они уверены, что он приведет в их театр, который он называет просто „новой площадкой“, своих людей», — пишет издание.

Актеры отмечают, что муж Ксении Собчак не знаком ни с труппой, ни с репертуаром театра. По слухам, ждет печальная участь легендарный спектакль «Служанки»: новый худрук будет пропагандировать традиционные ценности, идущие в противовес с эстетикой Романа Виктюка. Также непонятно, что будет с названием учреждения, которое носит имя своего создателя.

По данным портала, передача Театра Виктюка Богомолову была неожиданной. Давно ходили разговоры, что Константин подбирается к Ленкому, но его директор Марк Варшавер не подпустит к театру никакого худрука.

Недавно в московских театрах произошли кадровые перестановки. Режиссер Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка, Владимир Машков — директором «Современника», а Евгений Герасимов — Московского академического театра сатиры. При этом они сохранят текущие должности: Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, Богомолов — в Театре на Малой Бронной, а Машков — в «Табакерке».

Ранее актер и художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский впервые отреагировал на перестановки в театральной среде