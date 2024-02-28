«Актеры тогда были другими»: Немоляева сравнила советское и современное кино

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила недовольство современным кинематографом. Ее слова приводит «Мослента».

«А сейчас — тотальная усредненность в кино. Актеры так похожи друг на друга, что отличить их невозможно», — поделилась актриса.

Звезда «Служебного романа» призналась, что советские режиссеры лично занимались поиском самобытных артистов, а в настоящее время «все продается» и работу выстраивают через агентов. По ее мнению, такая практика негативно сказывается на кино как на искусстве. Она также привела в пример своего отца, режиссера Владимира Немоляева, который был требователен к актерам.

«Да и актеры тогда были другими. Разве можно забыть Олега Ефремова, Евгения Евстигнеева, Олега Басилашвили, Олега Табакова, Татьяну Доронину?», — заявила Немоляева.

При этом актриса уточнила, что намерена работать в индустрии кино до последнего. Она также охарактеризовала себя как «всеядную актрису», которая снимается на протяжении многих лет и не боится пробовать себя в новых жанрах.

Ранее Светлана Немоляева рассказала, что в ее карьере были взлеты и падения.