Актеры «Слова пацана» Леон Кемстач и Рузиль Минекаев проиграли в суде 1 млн руб. Об этом сообщает Kp.ru.

В начале весны на компанию Рузиля Минекаева и матери Леона Кемстача Лауры Кемстач подали в суд. Транспортная компания ООО «АльянсЛогистик» требовала взыскать с бизнеса, занимающегося производством снеков и газировки, миллион рублей.

В итоге арбитражный суд частично удовлетворил требования истца и постановил взыскать с компании знаменитостей задолженность в размере 904 тысяч рублей, проценты в размере 18 тысяч рублей, а также судебные расходы — 66 тысяч рублей. Суммарно актеры должны выплатить 988 тысяч рублей.

Отметим, что за 2024 год ООО «Эу, пацан» заработало 30 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Блогер Давид Манукян задолжал налоговой 37 тысяч рублей.