Актеры Прилучный и Муцениеце воссоединились ради дочери после битвы за алименты

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце воссоединились ради дочери Мии. Бывшие супруги, несмотря на напряженные отношения, вместе пришли на праздник ребенка в школе. Кадры с утренника они оба продемонстрировали в социальных сетях.

Скандальный развод звезд «Закрытой школы» произошел еще в 2020 году. Тогда Агата публично заявила, что была замужем за абьюзером, который даже поднимал на нее руку. Павел же ничего плохого о бывшей жене предпочитал не говорить, да и хорошего тоже. Несколько лет им удавалось практически не общаться и не пересекаться друг с другом, и обоих это устраивало. Пока в этом году Прилучный не стал отцом в третий раз.

Когда молодая жена «мажора» родила сына, Муцениеце вдруг решила вновь начать разбирательства с бывшим мужем. Сначала она через суд выселила его из квартиры, а затем сообщила, что Павел не платит алименты на детей. Поклонники ждали больших судебных разбирательств по этому поводу, но недавно выяснилось, что Агата забрала заявление. По всей видимости, им удалось уладить вопрос мирным путем.

После этого еще больше фанатов удивила новость, что экс-супруги вместе решили прийти на утренник Мии в школу. Они оба сидели в актовом зале и поддерживали дочь. Правда, если судить по роликам, опубликованным в Сети гордыми родителями, находились они в разных концах помещения.

Ранее Павел Прилучный признался, что собирается приготовить на Новый год стейк для Зепюр Брутян.