Получивший «Золотой граммофон» актер Милош Бикович прокомментировал скандал вокруг его песни

Актер Милош Бикович стал обладателем «Золотого граммофона» на прошедшей премии в Москве. О том, что звезда «Холопа» появится на красной дорожке, стало известно еще за несколько дней до мероприятия, и из-за этого разгорелся скандал. Многие возмутились, что не представитель шоу-бизнеса, выпустивший только один трек, получит почетную награду, которую многие исполнители ждут годами. Портал «Страсти» пообщался с Милошем и узнал, что он думает на этот счет и ждать ли новых песен.

По словам актера, изначально композиция записывалась для сериала, но она действительно понравилась людям и звучала на радио, поэтому он назвал ложной информацией то, что его трек не был хитом.

«Как не были в ротации? Песня несколько недель была в хит-параде. Но суть в том, что это все-таки был эксперимент, мой выход в мир шоу-бизнеса и музыки для роли. Поэтому такая награда – это результат труда, ведь я вышел из зоны комфорта и делал то, что раньше не делал», - признался Бикович.

На одной песне, впрочем, Милош останавливаться не намерен. Пока он не готов полноценно сменить карьеру, но в разработке уже новый трек. Причем дуэтный.

«Будет еще одна песня в дуэте и клип. Альбом? Посмотрим еще. Я все-таки в своем мире актерском, продюсерском, киношном живу и комфортно себя чувствую. Попав в российский шоу-бизнес, я не понял ничего нового», - рассказал актер.

Задали корреспонденты вопрос и о том, с кем из российских певцов хочет записать дуэт Милош. Выбрать он не смог, и тогда ему предложили Филиппа Киркорова. Это Биковича заинтересовало, тем более, что «поп-король» со сцены объявил, что ему понравился дебют артиста.

«Я очень уважаю мнение Филиппа, потому что я считаю, что он большой профессионал. Если я продолжу вообще заниматься музыкой, то тогда можно ждать дуэт с ним. Но пока я не думаю об этом», - поделился Милош Бикович.

Ранее 35-летний актер Милош Бикович рассказал о беременности возлюбленной на премии.