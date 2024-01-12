Популярный комик раскритиковал качество юмора в Comedy Club

Популярный российский комик Илья Соболев поделился мнением о шоу Comedy Club. Соответствующее признание юмориста прозвучало в эфире его подкаста во «ВКонтакте».

Как признался артист, ему абсолютно не нравится качество шуток на проекте. По его мнению, падение уровня юмора связано с тем, что руководство шоу берет в команду проекта неправильных резидентов.

«Какие-то попытки людей брать, которых вообще там не должны быть...», — заявил Соболев.

Стоит отметить, что сам юморист выступал на сцене Comedy Club с 2013 по 2021 год. Шоумен являлся участником трио «Иванов, Смирнов, Соболев», однако из-за регулярных конфликтов коллектив распался.

В настоящий момент Соболев занимает роль второго ведущего в «Шоу Воли», а также активно развивает свой микроблог.

Ранее Илья Соболев рассказал, что его жену с грудным ребенком хотели выгнать из самолета.