Популярный комик раскритиковал качество юмора в Comedy Club
Комик Илья Соболев нашел нужным раскритиковать шутки в шоу Comedy Club.
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Популярный российский комик Илья Соболев поделился мнением о шоу Comedy Club. Соответствующее признание юмориста прозвучало в эфире его подкаста во «ВКонтакте».
Как признался артист, ему абсолютно не нравится качество шуток на проекте. По его мнению, падение уровня юмора связано с тем, что руководство шоу берет в команду проекта неправильных резидентов.
«Какие-то попытки людей брать, которых вообще там не должны быть...», — заявил Соболев.
Стоит отметить, что сам юморист выступал на сцене Comedy Club с 2013 по 2021 год. Шоумен являлся участником трио «Иванов, Смирнов, Соболев», однако из-за регулярных конфликтов коллектив распался.
В настоящий момент Соболев занимает роль второго ведущего в «Шоу Воли», а также активно развивает свой микроблог.
Ранее Илья Соболев рассказал, что его жену с грудным ребенком хотели выгнать из самолета.