Актеры Иван Янковский и Юра Борисов сыграют в фильме о первых русских гонщиках

Иван Янковский и Юра Борисов сыграют в фильме о первых русских гонщиках. Об этом сообщает портал teatral-online.ru.

26 ноября продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин представили новинку кино, в которой сыграют Янковский и Борисов. Проект получил название «Битва Моторов», в его основе лежит история автогонщика Андрея Нагеля и его штурмана Дмитрия Бондарева. Спортивная ретро-драма расскажет про становление русского автомобилестроения.

Также в фильме снимутся Паулина Андреева, которая сыграет гонщицу, влюбленную в Нагеля, и Алексей Гуськов.

Работа над драмой начнется в январе 2025 года. Съемки пройдут в Сербии и Черногории.

На данный момент ни Иван, ни Юра не комментировали участие в проекте.

Ранее сыгравшего в «Аноре» Юру Борисова номинировали на еще одну голливудскую кинопремию. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Иван Янковский наблюдал за бомжами для съемок в «Преступлении и наказании».