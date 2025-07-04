Актеры Анатолий Руденко и Елена Дудина ждут второго ребенка

Актер Анатолий Руденко и его жена Елена Дудина поделились радостной новостью — у пары скоро появится второй ребенок.

Супруги опубликовали совместное фото в соцсетях, на котором заметно, что 36-летняя Дудина уже находится в положении. У пары есть 13-летняя дочь Милена, а теперь их семья станет еще больше.

Пока неизвестно, на каком сроке Елена и какого пола будет малыш. Однако очевидно, что рождение ребенка — давняя мечта пары.

«Та самая свечка на праздничном торте, тот самый небесный фонарик отправленный в небо Пхукета в новогоднюю ночь. Та самая яркая звезда на ночном небе Бали, бумажка сгоревшая когда-то на дне бокала… Еще одна наша любовь. Ждем тебя, малыш», — поделилась пара в соцсетях.

Поклонники активно поздравляют звезд.

Напомним, Руденко и Дудина поженились в 2012 году и всегда поддерживали образ крепкой семьи. Не так давно актер попал в неприятную историю — его задержали с запрещенными веществами, но суд ограничился исправительными работами.

Ранее мы писали о том, что жена Анатолия Руденко ревновала актера к подруге, с которой он «приятно общался».