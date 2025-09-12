Актеру Якову Левде грозит до 10 лет лишения свободы за избиение матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, на последнем заседании звезда «Склифосовского» признал вину и сказал, что после случившегося помогал маме деньгами и лекарствами.

В 2024 году Левда выпивал с соседкой, когда мать позвонила и попросила поддержки, пожаловавшись на мужа. Приехав к ней с приятельницей, Яков устроил конфликт. Он раскидал вещи и ударил мать. По словам женщины, между ними началась борьба, после чего на нее упала дверь.

В результате у пенсионерки перелом ребер, гематомы таза, груди и глаза. Она успела спрятаться у соседей и вызвать полицию. Экспертиза выявила у Якова алкоголизм. Сам он уверяет, что больше не пьет, но при этом и не обращается в клинику за лечением.

Артист ждет решения суда и говорит, что готов к любому исходу.

Ранее психолог Олеся Иневская предположила, что мать актера Якова Левды спасет избившего ее сына от наказания. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».