«Трудно разорвать связь с сыном-алкоголиком»: как сложатся отношения Якова Левды с матерью после ее избиения

«Скорее всего, его скоро выпустят, потому что мама Якова либо отзовет заявление, либо попытается его спасти. Родители детей-алкоголиков часто становятся зависимыми от поведения детей. Таких людей называют созависимыми, а связь зависимого и созависимого крайне сложно разорвать. Алкоголь — это зависимость, которая делает поведение алкоголика цикличным: активация тяги, употребление и связанное с этим деструктивное поведение, следом раскаяние, чувство вины и обещания бросить. Поведение алкоголика похоже на казино, где выигрыш — его хорошее поведения в периоды раскаяния, а проигрыш — деструктивное поведение во время употребления. Связь разорвать с сыном-алкоголиком очень трудно, потому что мать часть чувствует глубокую ответственность за судьбу ребенка и испытывают страх потери или непоправимых последствий, если оставят его без поддержки. Тем более Яков не сможет пить под домашним арестом, а значит должен быть в стадии раскаяния и пытаться давить на жалость и чувство вины у мамы», — высказалась психолог.