Актеру Сергею Белоголовцеву сделали экстренную операцию: что случилось

В Москве экстренно госпитализировали 60-летнего актера Сергея Белоголовцева. Врачи вырезали юмористу аппендицит.

Изначально шоумен пошел в больницу на плановое обследование, во время которого у него обнаружили аппендицит. Белоголовцева положили в хирургическое отделение. Врачи сделали операцию, которая прошла успешно. Артиста отправят домой 14 декабря.

Звезда сериала «33 квадратных метра» чувствует себя хорошо, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер Сергей Белоголовцев — отец трех сыновей. В 1988 году его супруга Наталья родила двойню, но один из малышей появился на свет с многочисленными заболеваниями, в том числе с ДЦП. Юморист потратил большое количество времени и сил, чтобы воспитать особенного ребенка — он не жалеет, что не сдался, хоть и порой артисту было очень тяжело.

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