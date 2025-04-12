Актеру Сергею Белоголовцеву понадобилась помощь врачей после инфаркта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В августе 2024 года Сергей Белоголовцев перенес инфаркт мозга, актер до сих пор восстанавливается после случившегося. Журналисты сообщили, что в последнее время у 61-летнего артиста усилилась отдышка и появилась слабость. В итоге Белоголовцев обратился в одну из московских клиник, чтобы пройти реабилитацию.

Родные Белоголовцева сообщили, что артист чувствует себя отлично и не испытывает никаких проблем.

Напомним, в декабре 2024 года Сергею Белоголовцеву пришлось лечь в больницу на операцию по удалению аппендицита.

Ранее мы писали о том, что Сергей Белоголовцев приступил к работе после новостей об инсульте и параличе.