«В отечественном кино для него не будет ролей»: как фильм про Пушкина скажется на карьере Юры Борисова

В Сети появился трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина», в котором главную роль сыграл Юра Борисов. Киноленту уже называют одной из главных премьер, а актеру, воплотившему образ великого поэта, пророчат карьерный взлет. Однако, как считает кинокритик Александр Голубчиков, ждать увеличения предложений после выхода картины на большие экраны Юре не стоит. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

По словам кинокритика, Борисов уже зарекомендовал себя как хороший актер. Однако в основном ему предлагают не центральных героев.

«Юра Борисов у нас и так весьма востребованный актер и снимается немало. Другой вопрос, есть ли у него такая звездная сила, что его участие в главной роли в том или ином фильме является определяющим для зрителя?», - отметил Голубчиков.

Кинокритик считает, что Юре подходят больше роли антагонистов и так называемых наставников, менторов. А вот главных героев в российском кино воплощают актеры помоложе.

«Мне кажется, что в нынешней ситуации, которая у нас в кино происходит, скорее всего, будут делать ставки все-таки на молодых актеров. А вот зарекомендовавшие себя, вероятнее всего, будут на ролях менторов или антагонистов. Как мы уже успели увидеть в фильме «100 лет тому вперед». Юра Борисов там вполне себе знатный антагонист и может себя в этом качестве проявить», - заявил кинокритик.

Большое количество предложений для Борисова после выхода фильма о Пушкине Александр Голубчиков не прогнозирует. Опять же он связывает это с тем, какие именно фильмы сейчас делают кассу в прокате.

«Я не думаю, что на Борисова сейчас посыплется большое количество главных ролей по той простой причине, что в отечественном кино, в кассовом отечественном кино, для него не будет ролей. Не только из-за типажа. Просто такова специфика. Если посмотреть, что у нас сейчас снимают, то это сказки. Значит, главные герои будут немножко помоложе Юры», - поделился своим мнением кинокритик Голубчиков.

Ранее Юра Борисов впервые за долгое время вывел в свет жену.