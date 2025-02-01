Актера Романа Мадянова посмертно удостоили премии «Золотой орел»

Роман Мадянов умер в сентябре прошлого года из-за рака легкого, который выявили еще в 2020 году. Ему было 62 года. Актера посмертно удостоили премии «Золотой орел» за роль в фильме «Любовь Советского Союза».

Картина вышла на российские экраны в 2024 году. Роман Мадянов сыграл в ней одну из второстепенных ролей — начальника Главного управления театрами Николая Каноныхина. Актер снимался в кино до последнего, несмотря на плохое самочувствие.

31 января в павильоне концерна «Мосфильм» состоялась церемония вручения премий за заслуги в области кинематографии. Фильм попал сразу в несколько номинаций. Романа Мадянова признали лучшим актером второго плана и наградили посмертно.

Роман Мадянов советский и российский актер, четырехкратный обладатель премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел» за фильмы «12» и «Левиафан». Прославился благодаря ролям в картинах «Солдаты», «Совершеннолетние», «СуперБобровы», «По щучьему велению» и других.

Ранее режиссер Александр Войтинский рассказал, как Роман Мадянов сыграл одну из последних ролей. Во время съемочного процесса актер знал о своем диагнозе, но продолжал усердно работать.