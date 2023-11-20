Актера РАМТа Дмитрия Бурукина госпитализировали с травмой во время спектакля

Актера Российского академического молодежного театра Дмитрия Бурукина госпитализировали прямо со спектакля. 35-летний знаменитость повредил ногу во время выступления, ему понадобилась скорая помощь. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло 19 ноября в Российском академическом молодежном театре. Дмитрий был на сцене, исполняя главную роль в спектакле «Бесстрашный барин». В какой-то момент он повредил ногу. Пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

Отмечается, что у знаменитости обнаружили перелом плюсневой кости стопы. Мужчина госпитализирован.

Напомним, что Бурукин является не только артистом театра, но и кино. На большом экране он дебютировал в 2005 году в фильме «Самая красивая». На его счету есть работы в сериалах. Кроме того, звезда занимался бальными танцами и даже был трехкратным чемпионом Москвы, и серебряным призером чемпионата России.

Ранее мы писали о том, что 75-летний актер Владимир Носик экстренно госпитализирован. Он упал на улице. Мимо проходила женщина, которая увидела мужчину «в крови» и вызвала скорую помощь.