Актера Максима Архипова из «Морских дьяволов» поймали на угоне автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2024 году женщина, работающая воспитательницей детского сада в Москве, вечером не нашла своей машины во дворе. Тогда она обратилась в полицию с заявлением об угоне. Правоохранители восемь месяцев искали злоумышленника и наконец нашли.

Им оказался актер Максим Архипов, известный ролью в сериале «Морские дьяволы». По данным журналистов, актер не пользовался спросом у продюсеров и давно не снимался в кино и сериалах — последние годы он подрабатывал грузчиком. При этом Архипов находится в черных списках всех каршеринговых компаний за многочисленные нарушения ПДД.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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