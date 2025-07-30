Актера Данилу Козловского заметили в аэропорту с пятилетней дочерью от Зуевой

Актер Данила Козловский поделился с поклонниками фотографией, сделанной в аэропорту. В путешествие он собрался вместе с пятилетней дочерью от Ольги Зуевой.

Звезда фильма «Экипаж» не уточнил, куда летит вместе с ребенком. Однако поклонники артиста предполагают, что он увозит дочь из России обратно в США, где живет мама девочки. Никаких пояснений по поводу своего отъезда Данила не дал и даже не рассказал, когда вернется обратно в Москву.

К слову, этим летом состоялось первое за долгое время возвращение пятилетней звездной наследницы в Россию. Ода Валентина провела каникулы вместе с папой. Девочка даже посетила спектакль актера, во время которого он обращался к ней, сидящей в зрительном зале.

Мама же ребенка, по всей видимости, осталась в США. Ольга Зуева уже долгое время живет за границей, но продолжает поддерживать общение с Козловским ради дочери. Напомним, что они не были женаты, хоть все и ждали их свадьбу. По слухам, расставание произошло из-за новой любви артиста Оксаны Акиньшиной, с которой он познакомился во время одного из проектов.

Ранее Данила Козловский поднял стоимость билетов на свой спектакль.