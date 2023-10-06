Актера Данилу Козловского не нашли в жюри первого кинофестиваля «Маяк»

Актер и режиссер Данила Козловский стал членом жюри первого Фестиваля актуального российского кино «Маяк», который проходит в эти дни в Геленджике. При этом поклонники так и не увидели звезду «вживую».

Кинематографисты предположили, что Козловский вместе с семьей в настоящее время находится в США, поэтому не смог принять участие в фестивальной программе. По данным mk.ru, актер никуда не уезжал и находится в Москве. Он решил отказаться от физического присутствия в Геленджике, но активно работает на фестивале удаленно.

Ранее против участия Козловского выступили некоторые чиновники от культуры. Издание не исключает, что они оказали давление на руководство фестиваля, поэтому актер оказался в списках членов жюри, но в зрительном зале так и не появился. Это могло стать своего рода компромиссом между чиновниками и организаторами мероприятия.

Новый кинофестиваль «Маяк», пришедший на смену «Кинотавру», решили провести без «красный дорожек» и демонстрации гламурных нарядов. При этом организаторы рассчитывают, что уже через три года фестиваль станет по размаху и качеству не хуже знаменитого Каннского.

Ранее мы писали, что Данила Козловский отсудил у общественника Виталия Бородина 1 рубль по иску о защите чести и достоинства. Актер оказался в центре скандала из-за поездки в США. Его начали подозревать в эмиграции.