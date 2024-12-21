Актера Бориса Щербакова выпишут из больницы до Нового года после операции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер Борис Щербаков находится в больнице уже несколько недель — его госпитализировали после падения в подъезде. Сначала у артиста диагностировали сотрясение мозга и перелом костей лицевого скелета, но позже выявили еще и редкое заболевание кишечника.

Врачи сообщали о необходимости операции на челюсти, которую вскоре сделали. Сейчас Щербаков восстанавливается в больнице, однако медики пообещали выписать актера до Нового года.

Напомним, Борису Щербакову 75 лет, в 1994 году он удостоился звания народного артиста Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что Щербаков пожаловался на сильные боли после операции.