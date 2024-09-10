Актера Бориса Щербакова госпитализировали после жалоб на боли в области сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Журналистам стало известно о госпитализации 74-летнего актера Бориса Щербакова. Сообщается, что днем он почувствовал себя плохо и с жалобами на боли в области сердца вызвал медиков.

В итоге врачи диагностировали у артиста нестабильную стенокардию и увезли в больницу. Сейчас состояние Щербакова оценивают как средней тяжести.

В феврале 2023 года у актера выявили рак почки. Он около года проходил лечение, а в декабре того же года врачи сообщали, что у него наступила ремиссия. При этом уже тогда медики обнаружили у него проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

Ранее мы писали о том, что артиста Василия Ливанова госпитализировали для планового обследования.