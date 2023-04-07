Актера Андрея Соколова обвинили в развале семьи
Фото: Starface.ru
60-летний актер Андрей Соколов рассказал об обвинениях в свой адрес после выхода фильма «Маленькая Вера», в котором он сыграл главную роль. Чаще писали влюбленные женщины, но были и мужчины.
«Меня, к примеру, обвиняли в том, что «я развалил семью», что «жена из-за тебя ушла из дома», - вспомнил Соколов. Такие письма вызывали у актера недоумение.
Женщины писали о любви и желании иметь от него детей. Некоторые угрожали самоубийством.
«Но иногда становилось и страшно от некоторых посланий: когда писали о том, что «закончу жизнь самоубийством, если ты не ответишь», - сообщил Соколов. Его слова приводит сайт aif.ru.
Актер пытался поначалу отвечать, однако после одного такого письма к нему приехала женщина с чемоданами.
«Вы кто?», – говорю. «Ну, вы же мне ответили», - привел Соколов диалог с барышней и признался, что «был в шоке».
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