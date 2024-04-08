Актер Юрий Стоянов раскрыл причину молчания по поводу СВО

Актер Юрий Стоянов заявил, что не хочет делать громких политических высказываний, несмотря на то, что из-за этого его даже обвиняют в трусости. Сам юморист считает, что не обязан комментировать происходящие в мире события.

Стоянов является одним из тех артистов, кто даже спустя два года не обозначил свою позицию. Он в принципе старается не затрагивать тему СВО и просто продолжает работать в киноиндустрии. Однако из-за этого его нередко критикуют. Особенно, как признался сам Юрий Николаевич, жители его малой Родины – Одессы.

«Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» - отметил Стоянов в YouTube-интервью Надежде Стрелец.

По словам актера, он придерживается только одной позиции – быть на стороне хороших людей и мириться. Он заявил, что и впредь не собирается высказываться по поводу политики, так как привык разговаривать только языком театра.

Ранее Юрий Стоянов объяснил, почему не общался с отрекшимися от него сыновьями.