Актер Юрий Назаров поддержал идею введения дресс-кода для артистов
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Актер Юрий Назаров поддержал идею введения дресс-кода для артистов. Об этом сообщает Kp.ru.
После выступления Ольги Бузовой на концерте в честь Дня защиты детей, некоторые активисты посчитали наряд певицы слишком откровенным. Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести дресс-код для публичных выступлений артистов — не все эту идею поддержали.
Однако актер Юрий Назаров высказался о необходимости воспитывать современных звезд.
«Воспитывать их надо. А свобода без просвещения приведет к анархии и беспорядку. Надо просвещать, чтобы они оставались людьми», — заявил он.
Отметим, накануне Министерство культуры России поддержало идею о введении дресс-кода для знаменитостей. В ведомстве отметили, что направили в региональные структуры рекомендации с просьбой обращать внимание на внешний вид выступающих артистов.
Ранее мы писали о том, что актер Юрий Назаров назвал изуродованной современную молодежь.