Актер Юрий Назаров поддержал идею введения дресс-кода для артистов. Об этом сообщает Kp.ru.

После выступления Ольги Бузовой на концерте в честь Дня защиты детей, некоторые активисты посчитали наряд певицы слишком откровенным. Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести дресс-код для публичных выступлений артистов — не все эту идею поддержали.

Однако актер Юрий Назаров высказался о необходимости воспитывать современных звезд.

«Воспитывать их надо. А свобода без просвещения приведет к анархии и беспорядку. Надо просвещать, чтобы они оставались людьми», — заявил он.

Отметим, накануне Министерство культуры России поддержало идею о введении дресс-кода для знаменитостей. В ведомстве отметили, что направили в региональные структуры рекомендации с просьбой обращать внимание на внешний вид выступающих артистов.

Ранее мы писали о том, что актер Юрий Назаров назвал изуродованной современную молодежь.