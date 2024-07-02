«А кто думать будет?»: актер Назаров раскритиковал современную молодежь

Актер Юрий Назаров назвал изуродованной современную молодежь. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «Ломовка Live».

На счету Юрия Назарова более 400 ролей в театре и кино, однако его можно назвать не только артистом, но и общественником — в последние годы актер активно высказывается о политике и ситуации в нашей стране.

На этот раз Назаров раскритиковал современное образование, которое, по его мнению, ведет к деградации молодежи.

«Как можно оценивать нашу изуродованную молодежь, которая слушала западную идеологию? У них Бородино где-то под Сталинградом, а Сталин расстрелял Суворова. Все это случилось „благодаря“ Соросам и тому самому „цивилизованному миру“. А кто думать будет, соображать?» — задался вопросом он.

Актер признался, что хотел бы когда-нибудь попасть в Государственную думу, однако его туда пока никто не приглашает.

Ранее мы писали о том, что актеру Юрию Назарову стыдно за однофамильца Дмитрия Назарова.