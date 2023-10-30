Актер Юрий Назаров назвал Аллу Пугачеву несчастной женщиной из-за потери родины

Народный артист РФ Юрий Назаров высказался о новом переезде певицы Аллы Пугачевой из Израиля на Кипр. Он признался, что считает ее несчастной женщиной, которая по собственной вине лишилась родины.

Алла Борисовна недавно вновь сменила место жительства. Вместе с детьми она перебралась в Лимассол, несмотря на то, что ее муж заявлял о том, что их семья никуда уезжать не собирается. Сама Примадонна свое решение не комментирует, зато его обсудили уже многие ее бывшие коллеги и соотечественники. Так, Юрий Назаров весьма резко высказался в адрес артистки. Он считает, что в погоне за счастьем она сколотила немалое состояние, приобрела «хоромы», но своей цели не достигла.

«Пугачева - по сути, несчастная женщина, как мне видится. На такое печальное положение она сама себя обрекла. Что там в голове у нее, я и предположить не могу», - поделился актер с aif.ru.

Сам же Назаров признался, что на старости лет остался без недвижимости – все раздал детям. Он живет в квартире дочери, но при этом полностью счастлив, так как у него «душа на месте, на своей родине».

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*(Признан иноагентом на территории РФ)