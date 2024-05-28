Актер Юрий Чернов рассказал о размере пенсии, которую он получает в Москве. Об этом сообщает aif.ru.

На счету народного артиста России Юрия Чернова более 100 ролей в кино и театре. Актер признается, что доволен пенсией, которую получает. Особенно Чернов благодарен мэру Москвы, который доплачивает за звания артистов.

«То, что народные и заслуженные артисты России, живущие в Москве, получают доплату от мэра по 30 тысяч рублей — это тема номер один для артистов из Санкт-Петербурга. Многие питерские артисты говорят: очень здорово, что в Москве Собянин доплачивает нам», — рассказал он.

Чернов предложил распространить практику таких выплат по всей России. Он также заявил, что не жалеет о размере своей пенсии, ведь есть пенсионеры, которые сделали гораздо больше для страны, но получают меньше денег.

«Нам, актерам, подчас даже и не снилось, какую пользу можно принести стране, мы никогда не сделаем такого, что делают врачи, шахтеры, ученые», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Судец из «Спокойной ночи» раскрыла размер своей пенсии.