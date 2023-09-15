Актер Юрий Чернов назвал размер гонорара за фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Актер Юрий Чернов рассказал о гонорарах в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», об этом сообщает aif.ru.

Народный артист России играл в знаменитом фильме балалаечника, который играет на банкете, где пируют герои Юрия Яковлева и Леонида Куравлева – Бунша и Милославский. Чернов тогда был еще начинающим актером и только окончил учебное заведение.

«Я тогда уже закончил эстрадно-цирковое училище и был принят в филармонию. Поэтому ставка у меня была 7 рублей 50 копеек. За один съемочный день у Гайдая я получил именно эту сумму – 7,50», – рассказал Чернов.

По словам артиста, он бы и за бесплатно снялся в фильме режиссера Гайдая, ведь это бесценный опыт.

«Это же Гайдай! А какие актеры там играли. Пока я играл на балалайке, Куравлев и Яковлев отплясывали дубль за дублем. И каждый раз это было чуть по-разному. Огромное удовольствие было наблюдать за великими», – объяснил актер.

Напомним, фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в 1973 году и сразу же завоевал сердца зрителей. Картина стала безусловным лидером советского кинопроката – ее посмотрели свыше 60 миллионов человек.

Ранее мы писали о том, что Юрий Чернов пожаловался на пенсии актеров. По его словам, без надбавок он получает около 20 тысяч рублей в месяц.